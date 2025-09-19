Bolojan merge la Bruxelles după bani

176419 – 19092025 – La începutul săptămânii viitoare, premierul Ilie Bolojan va merge la Bruxelles pentru a discuta cu mai mulţi comisari europeni despre proiecte care au nevoie de finanţare comunitară.

Purtătorul de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat unde ar putea ajunge banii europeni.

”Proiectele nu vor fi cunoscute în forma finală decât după ce vor fi negociate și după ce va fi aprobată lista finală, undeva în cursul lunii noiembrie. Ele sunt deocamdată în curs de negociere. Pe parte de infrastructură civilă, din informațiile mele, Portul Constanța este deocamdată printre proiectele aflate în negociere, precum și capetele de autostradă A7 și A8”, a spus Ioana Dogioiu