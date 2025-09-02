Bulgarii mai experimentează un subiect progresist

176274 – 02092025 – Discuțiile despre reducerea săptămânii de lucru la patru zile, deja testată în unele părți ale Europei, ajung și în partea noastră de Europă. În Bulgaria de exemplu, au apărut deja astfel de discuții, multe dintre patronate nedorind să experimenteze așa ceva.

Inițiativa a fost relansată după ce Grecia a introdus un proiect de lege care ar permite părinților să lucreze patru zile pe săptămână, însă cu ture extinse de 10 ore, în locul celor opt ore standard.

În Bulgaria, legislația în vigoare stabilește săptămâna de lucru la cinci zile și 40 de ore, la fel ca în România și în multe alte state. Împreună cu Grecia, țara înregistrează cele mai lungi ore de lucru efective din Uniunea Europeană, dar se situează pe ultimul loc în ceea ce privește angajații care fac ore suplimentare. În același timp, productivitatea muncii rămâne cea mai scăzută din UE, reprezentând doar 56,8% din media blocului comunitar, potrivit unui sondaj realizat de BTA și preluat de Novinite.

Vicepreședintele Camerei Industriale Bulgare (BIC), Maria Mincheva, susține că Bulgaria nu este pregătită pentru un astfel de model. Ea atrage atenția asupra scăderii forței de muncă și a îmbătrânirii populației și subliniază că mai puține ore de muncă ar însemna o producție mai mică. „Țara noastră nu are nivelurile necesare de automatizare și digitalizare care ar permite angajaților să lucreze mai puțin fără a reduce producția”, a explicat Mincheva.

O opinie similară exprimă Kiril Boșev, vicepreședinte al Asociației Capitalului Industrial (AIKB). El avertizează că reducerea săptămânii de lucru fără a schimba numărul total de ore ar diminua productivitatea cu 20%, o pierdere pe care angajatorii nu și-o pot permite. „Acest lucru ar dăuna activității economice, ar reduce veniturile bugetare și ar duce la concedieri”, a adăugat Boșev.

Referitor la modelul grecesc de patru zile cu ture de 10 ore, acesta a comentat: „Oamenii nu sunt roboți. Angajații ar fi prea epuizați pentru a performa eficient în ultimele ore ale unor zile atât de lungi”.

Sindicatele sunt, de asemenea, prudente. Alexander Zagorov, secretarul confederal al Confederației Sindicatelor Podkrepa, a subliniat că orice reformă a săptămânii de lucru necesită un dialog amplu cu angajații . „Angajatorii se vor confrunta cu provocări serioase în reorganizarea programelor de lucru și a sistemelor de raportare”, a precizat el, adăugând că angajații bulgari nu cer în mod activ reducerea săptămânii la patru zile.

Există însă câteva companii care testează modelul săptămânii scurte, menținând salariile, potrivit lui Todor Kapitanov, vicepreședinte al Confederației Sindicatelor și Patronatelor Bulgare. Totuși, succesul acestor experimente depinde de tipul de muncă prestat.

„Firmele bulgare se confruntă deja cu deficit de forță de muncă, ceea ce cere angajaților să îndeplinească mai multe roluri. Acesta este motivul pentru care întreprinderile sunt reticente în a reduce zilele de lucru”, a explicat Kapitanov.

El a subliniat că problemele ridicate nu țin în special de legislație, Codul Muncii permițând aranjamente flexibile. Problemele ar putea fi ridicate de piață, deoarece angajatorii nu știu cum să compenseze orele pierdute într-o piață a muncii tensionată. Cine ar avea de câștigat în cele trei zile nelucrătoare?