Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

176330 – 09092025 – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (A.M.O.F.M.) organizează, în data de 10 octombrie 2025, Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul va avea loc la Palatul Național al Copiilor, situat pe Bulevardul Tineretului nr. 8-10, Sector 4, București.

Scopul principal al acestei acțiuni este de a sprijini integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii, prin facilitarea accesului la oportunitățile de angajare și prin crearea unui cadru de dialog direct între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Obiectivul evenimentului este creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, prin corelarea cererii cu oferta existentă pe piață și prin stimularea interacțiunii directe dintre angajator şi solicitantul locului de muncă.

Detalii privind programul bursei, numărul estimativ al locurilor de muncă disponibile, precum și alte detalii, vor fi comunicate în perioada următoare. Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul oficial www.anofm.ro/bucuresti și pagina de facebook (https://www.facebook.com/AmofmBucuresti).