Călin Georgescu, Horațiu Potra, trimiși în judecată

176390 – 16092025 – Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale). Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale. Discuția a avut scopul de a schimba ordinea constituțională şi de a împiedica exercitarea puterii de stat.

De menţionat că Horaţiu Potra, fiul său – Dorian Potra şi un alt membru al familiei – Alexandru Potra au fugit din România, fiind daţi în urmărire internaţională, iar autorităţile române nu au încă informaţii despre locul unde s-ar afla aceştia.

Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat că în total, în același dosar, au fost trimise în judecată 22 de persoane.

“Campania de influențare, de dezinformare și de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajelor candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia. În ceea ce privește potențialele lui legături cu rețeaua informațională care a spijinit această campanie electorală, acestea sunt elemente de probatoriu din dosarul de urmărire penală pe care nu le pot divulga în acest moment”, a precizat procurorul general.

Potrivit unui comunicat, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a 22 de inculpați:

un inculpat (trimis în judecată în altă cauză) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale);

un inculpat (arestat preventiv în lipsă), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică;

doi inculpați (arestați preventiv în lipsă), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale;

doi inculpați (sub controlul judiciar) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

16 inculpați (sub controlul judiciar) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În cazul în care instanțele de judecată vor certifica probele transmise de către procurorii Parchetului General, Călin Georgescu riscă până la 25 de ani de închisoare. Răsturnarea ordinii constituționale fiind una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de Codul Penal.

Anchetatorii susțin că Georgescu, alături de Horațiu Potra, care este dispărut și arestat în lipsă de autoritățile române, ar fi pus la cale organizarea unei ample manifestații în fața Catedralei Mântuirii Neamului pe data de 8 decembrie, când ar fi trebuit să se desfășoare al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

Sursa:tvrinfo.ro