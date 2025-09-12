Când se vrea, se poate

176356 – 12092025 – Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate, anunță instituția, într-o postare pe Facebook.

Accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială, a fost blocat.

MAI reiterează că pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro și că acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), nu este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.