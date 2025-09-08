Acasă Sport Canotaj: România, nouă medalii la Europenele de tineret

Canotaj: România, nouă medalii la Europenele de tineret

Campionatele europene de canotaj under23

176313 – 08092025 – La Campionatele Europene de canotaj Under23 de la Racice (Cehia), ambarcațiunile României au cucerit duminică nouă medalii, dintre care: șase de aur, una de argint și două de bronz.

Medaliile de aur au fost câștigate de:

Echipajul de patru rame masculin: Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov.

Echipajul de dublu rame masculin: Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu.

Echipajul de patru rame feminin: Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi.

Echipajul de dublu vâsle feminin: Mariana-Laura Dumitru şi Bianca-Camelia Ifteni

Echipajul de 8+1 masculin: Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriţei, Marian Ştefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Cosmin Iulian Pleşescu, Ştefan Bogdan Moaleş şi Maria-Antonia Iancu

Echipajul de 8+1 mixt: Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Sergiu Anfimov, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Alincăi și Maria-Antonia Iancu.

Medalia de argint a fost adusă de:

Echipajul de 8+1 feminin: Petruţa-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea şi Irina Lucia Andreea Despa.

Medaliile de bronz au fost cucerite de:

Echipajul de dublu rame feminin: Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică

Echipajul de patru vâsle feminin: Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu.

Mondialele de canotaj pentru seniori vor începe peste două săptămâni, la Shanghai în China.

