Carmen Holban: Ziua Mondială a Farmacistului – recunoașterea rolului esențial al profesioniștilor din domeniul farmaceutic

176475 – 25092025 – Aniversăm astăzi Ziua Mondială a Farmacistului, o zi dedicată recunoașterii contribuției majore pe care farmaciştii o aduc în protejarea și promovarea sănătății publice.

În calitate de farmacist de profesie și deputat PSD de Dâmbovița, membru al Comisiei pentru sănătate și familie, doresc să subliniez importanța fundamentală a acestei profesii pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

Farmacistul nu este doar un furnizor de medicamente, ci și un partener de încredere al pacientului, un profesionist care prepară produsele farmaceutice, consiliază, previne și contribuie la utilizarea corectă și responsabilă a tratamentelor.

Conducerea PSD a Ministerului Sănătății, prin politicile de sănătate promovate, susține crearea unui mediu competitiv și echitabil pe piața farmaceutică, cu obiective clare: asigurarea accesului tuturor pacienților la medicamente de calitate, la prețuri corecte; stimularea cercetării și inovării în domeniul farmaceutic, astfel încât România să rămână conectată la progresele internaționale; consolidarea dialogului permanent între autorități, profesioniști și pacienți, pentru un sistem de sănătate mai eficient și orientat către nevoile reale ale cetățenilor.

În acest context, este de datoria noastră să apreciem și să sprijinim activitatea celor peste 17.000 de farmacişti din România, care zi de zi dovedesc profesionalism, responsabilitate și devotament.

Ziua Mondială a Farmacistului este un prilej de recunoștință și respect pentru acești profesioniști, dar și un moment de reflecție asupra rolului lor vital într-un sistem de sănătate modern, bazat pe calitate, echitate și accesibilitate.

Farmacia nu este doar despre medicamente, ci despre încredere, consiliere și suport pentru oameni. În calitate de farmacist și deputat, îmi reafirm angajamentul de a susține politicile publice care pun pacientul în centrul preocupărilor autorităților decidente și care valorifică expertiza farmaciștilor.