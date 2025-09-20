Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni UE la adresa Moscovei cuprinde măsuri în domeniul energiei și al sistemului bancar

176429 – 20092025 – Comisia Europeană propune statelor membre să elimine integral importul de gaz rusesc lichefiat şi să nu facă afaceri cu rafinării din state din afara Uniunii care prelucrează combustibili veniţi din Rusia. Sunt prevederi din cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Moscovei, publicat vineri de executivul comunitar, pachet care cuprinde măsuri în domeniul energiei, al sistemului bancar precum şi sancţiuni pentru entităţi şi persoane care colaborează cu guvernul rus.

O a doua măsură din pachet este listarea a încă 118 vase care ajută Rusia să exporte combustibil, aşa zisa flotă fantomă, astfel că numărul vaselor cu interdicţie a depăşit 560. Tot la capitolul energie, Comisia propune sancţiuni pentru rafinării şi comercianţi care ajută Moscova, companii din state terţe, printre care şi din China.

Ursula von der Leyen: În ultimele luni, Rusia a arătat dispreţ pentru legislaţia internaţională şi pentru diplomaţie. A lansat cele mai mari atacuri cu drone în Ucraina, lovind clădiri guvernamentale, civile, inclusiv birourile Uniunii Europene la Kiev. Ameninţarea la adresa Uniunii creşte şi am văzut în ultimele săptămâni cum dronele Rusiei au violat spaţiul aerian al Uniunii, în Polonia şi România. Putin escaladează tensiunile şi, ca răspuns, Europa creşte presiunea.

Al doilea capitol al sancţiunilor vizează sistemul bancar din Rusia, parteneri din ţări terţe şi, pentru prima dată, platformele cu tranzacţii în criptomonede care au legătură cu Moscova. Un alt capitol vizează sancţiuni asupra altor 45 de persoane şi entităţi din Rusia şi ţări terţe care livrează bunuri cu dublă utilizare către Moscova sau care au încercat să eludeze sancţiunile europene.sursa: Romania-actualitati.ro