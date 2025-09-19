Ceremonie militară și religioasă la Crucea Caraiman

176415 – 19092025 – La Crucea Eroilor Români din Primul Război Mondial de pe Muntele Caraiman este organizată astăzi, 19 septembrie, o ceremonie militară și religioasă la care participă oficiali militari și civili, membri ai clerului, militari răniți în teatrele de operații. În Primul Război Mondial în 19 septembrie nu au avut loc evenimente majore sine, dar în această zi este marcată ca Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene, dată la care, în 1916, în Primul Război Mondial, s-a desfășurat o manevră a acestei arme.

Evenimentul de astăzi începe cu o ascensiune pe traseul Cabana Piatra Arsă – Monumentul Eroilor.

În spiritul respectului față de istoria şi tradițiile militare românești și pentru omagierea militarilor şi civililor români, care în momentele dramatice ale istoriei şi-au făcut datoria față de Patrie, în perioada 2016-2020, MApN a reabilitat și restaurat monumentul „Crucea Caraiman”.

Monumentul este de forma unei cruci latine, având o înălțime de 39,3 metri și a fost construit între anii 1924-1928, la altitudinea de 2.291 m, în apropiere de Vârful Caraiman, pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari români căzuți în luptele de pe Valea Prahovei, în Primul Război Mondial. În 1939, Crucea a fost racordată la sistemul energetic național.

La parter este amenajată o expoziție dedicată Primului Război Mondial, eroilor neamului și bătăliilor de pe Valea Prahovei, iar la etaj, prin imagini, este rememorată construcția monumentului.

În seara zilei de 14 septembrie 2020, de sărbătoarea Sfintei Cruci, pentru prima dată după începerea lucrărilor de restaurare, pe Cruce au fost reaprinse luminile.

Ansamblul arhitectural figurează în Cartea Recordurilor, ca fiind cea mai înaltă cruce din lume, amplasată pe un vârf montan.