CMR: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de combatere a infecțiilor nosocomiale

176497 – 27092025 – Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Trebuie să depășim stadiul declarațiilor și al intențiilor – „vrem să facem” – și să trecem la fapte concrete, implementând și controlând efectiv procedurile, să trecem „de la hârtie”, la a pune în aplicare și a urmări respectarea acestora.

Toate aceste lucruri nu se pot îndeplini fără investiții reale în infrastructură. Cosmetizările sau lucrările superficiale nu rezolvă problema. Vedem cu toții că încă ne confruntăm cu situații critice.

În cazul tragic al copiilor internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, transmitem condoleanțe familiilor îndoliate.

Este esențial să se clarifice, în acest caz, ce s-a întâmplat, dar, în același timp, astfel de incidente, care apar cu o anumită frecvență, reflectă un minus major în sistem, pe care trebuie să-l recunoaștem. Trebuie să se analizeze responsabilitățile și să se identifice clar măsurile prin care astfel de tragedii să nu se mai repete.

Adesea, în astfel de situații, căutăm vinovați, este firesc să știm cine a greșit, dar rareori vedem planuri concrete de redresare sau de conformare reală, care să evite astfel de tragedii.

Combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale trebuie abordată pe mai multe paliere simultan:

construcția de infrastructură medicală conformă, cu circuite funcționale, care ajută la combaterea infecțiilor nosocomiale;

refacerea corespunzătoare a infrastructurii existente, acolo unde este posibil, fără soluții superficiale, poate o regândire a circuitelor în spitalele unde se identifică probleme;

dotarea cu echipamente, care să permită un diagnostic rapid al infecțiilor;

respectarea strictă a procedurilor medicale în vederea limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

controlul eficient al utilizării antibioticelor, în special în spitale;

asigurarea în toate spitalele a unui număr optim de medici epidemiologi, cu rol în supravegherea și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

formarea profesională continuă a personalului medical, dar și a celui auxiliar, pe tema prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale și a normelor de igienă;

obligativitatea respectării procedurilor care limitează transmiterea infecțiilor: de la igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, la măsurile de asepsie care însoțesc fiecare manevră;

respectarea și verificarea calității dezinfectanților și a materialelor sanitare utilizate;

asigurarea numărului adecvat de personal medical angajat în secțiile cu risc, pentru a limita pe de o parte contactul unui asistent sau medic cu mai mulți pacienți, dar pe de altă parte și să ofere timp personalului medical pentru proceduri laborioase, necesare înainte și după atingerea pacienților infectați sau colonizați;

controlul frecvent al procedurilor de curățenie și dezinfecție aplicate, mai ales în secțiile cu risc;

respectarea procedurilor de diagnostic precoce și raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

timpi prevăzuți în activitatea personalului medical pentru însușirea și verificarea însușirii cunoștințelor ce țin de prevenirea infecțiilor asociate îngrijirii medicale.

„Toate acestea se pot face cu efort susținut, cu finanțare corespunzătoare, dar, poate cel mai important, cu o direcție strategică ce trebuie respectată, cu termene clare de punere în aplicare. Infecțiile asociate asistenței medicale provoacă tragedii. Oamenii suferă, încrederea în sistemul medical scade. Considerăm că este necesar ca rolul medicului epidemiolog să fie luat cu adevărat în seamă – bineînțeles, medicul să fie implicat, profesionist, corect și prompt în raportare – și să se țină cont de măsurile pe care acesta le impune la nivelul unității medicale. Vă asigur că instituția Colegiul Medicilor din România va susține orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii și pentru a controla eficient infecțiile asociate asistenței medicale.

Și, pentru a trece de la declarații la fapte, aștept orice fel de propunere concretă de la instituțiile cu rol în sănătatea publică și competență în gestionarea infecțiilor asociate asistenței medicale și vă asigur de tot efortul CMR în sprijinul sănătății pacientului și al profesiei medicale”, a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.