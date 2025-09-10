CNA dă jos de pe net conferința antivacciniștilor și restricționează o platformă care difuzează posturi TV rusești

176334 – 10092025 – Consiliul Național al Audiovizualului a decis eliminarea conținutului ilegal pentru materiale audiovizuale identificate pe canalul YouTube „SA VORBIM DESPRE TINE”, precum și pe pagina de Facebook cu aceeași denumire.

Materialul cu titlul „COVID-19 & convergența bio-digitală – Retrospectivă, Actualități, Perspective – Deviză: VIITORUL COPIILOR ESTE O PRIORITATE!” prezintă conferința care a avut loc la Brașov, în data de 6 septembrie 2025, având ca subiect pandemia de COVID‑19 și vaccinarea împotriva COVID. Materialul postat pe Facebook are un conținut identic cu cel difuzat pe platforma YouTube, fiind disponibil în secțiunea dedicată transmisiunilor „Live”. Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504 / 2002, conform cărora „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

De asemenea, CNA a analizat platforma de streaming „Hai TV” (www.hai-tv.com). Aceasta difuzează posturi TV rusești care încalcă legislația Uniunii Europene privind sancțiunile aplicate entităților care sprijină activități care contravin securității și ordinii publice, inclusiv normele internaționale referitoare la protecția audiovizualului și la siguranța în mediul online. S-a constatat că programele de televiziune respective pot fi accesate și prin aplicația „Hai TV” disponibilă pe „Google Play” și „App Store”. La finalul dezbaterilor, CNA a decis ca, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale să solicite ANCOM blocarea accesului la acest site pe teritoriul României. Totodată, Consiliul a decis să transmită notificări către Google Play și Apple App Store pentru a semnala aceste aspecte.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea societății EASY MEDIA CORPORATION SRL (Bacău) de acordare a licenței audiovizuale pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice (Internet) a serviciului de programe de radiodifuziune RADIO EASY BACĂU.