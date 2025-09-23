Comisarul european pentru economie salută reformele lui Bolojan și îl încurajează să o țină tot așa

Comisarul european pentru economie salută reformele lui Bolojan și îl încurajează să...

176451 – 23092025 – Este una dintre concluziile vizitei de luni de la Bruxelles a premierului Ilie Bolojan, unde a avut întâlniri cu trei dintre comisarii europeni.

Comisia Europeană salută eforturile îndrăzneţe ale guvernului pentru a echilibra situaţia bugetară a ţării noastre şi spune că este important ca reformele să continue.

În prima parte a zilei, premierul Guvernului României s-a întâlnit cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și competitivitate, care a apreciat eforturile de reechilibrare bugetară ale României și consideră că acestea trebuie să continue.

O a două întâlnire a fost cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, România fiind interesată de atragerea împrumutului oferit de UE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro pentru proiecte militare. România trebuie să depună un astfel de plan până în luna noiembrie.

A treia întâlnire a fost cu Roxana Mînzatu, comisar pentru probleme sociale, care a venit de la București pentru această întâlnire.