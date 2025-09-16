Comisia Europeană vrea să atragă cercetători de top din toată lumea

176383 – 16092025 – Comisia Europeană a lansat o strategie de consolidare a infrastructurilor tehnologice și de cercetare din Europa prin care vrea să devină lider mondial în ştiinţă şi inovare.

Strategia urmărește să înlesnească accesul la laboratoare de top, echipamente de ultimă generaţie, cum ar fi acceleratoarele de particule, dar şi la date de calitate, pentru cercetători, inovatori şi industrie.

Intenția Comisiei și a Uniunii Europene în ansamblu este de a sprijini întregul ciclu de inovare, de la cercetarea de frontieră până la tehnologiile gata pentru piață, consolidând astfel competitivitatea industrială și suveranitatea tehnologică a Europei.

Astfel, Uniunea speră să recupereze din decalajele pe care le are față de alte piețe de pe glob – decalaje, care se traduc în final prin pierderi în competitivitatea economică.

Strategia se concentrează pe cinci direcții esențiale – prima este consolidarea ecosistemului european de infrastructuri cu accent pe digitalizare și inteligență artificială. Este vorba, spre exemplu, de toată infrastructura și tehnologia necesară cercetării și inovării, cum ar fi super computerele, iar Uniunea tocmai a lansat în Germania super computerul Jupiter, primul capabil să facă un quintillion de calcule pe secundă.

Al doilea element al strategiei este accesul facil la această infrastructură a celor care vor să cerceteze și să inoveze, de la cercetători și universități până la companii, dar Europa vrea să atragă inovatori nu doar din interiorul său, ci de peste tot din lume, astfel că deschide aceste porți către toți cei care vor să le utilizeze prin programul Alege Europa.

În fine, strategia vrea să faciliteze un cadru de investiții pe termen lung, în care statele membre să se coordoneze mai bine, fără a se dubla, pentru programele prioritare în cercetare și inovare, dar și pentru investițiile care le susțin.

Ținta finală este ca Uniunea să fie un spațiu atractiv care să ofere un ciclu complet pentru materializarea ideilor – de la cercetare până la punerea pe piață a inovațiilor.