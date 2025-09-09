Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuți și să îi faci pe alții să vibreze.” George Enescu

176331 – 09092025 – Compania Națională Poșta Română și Romfilatelia introduc în circulație miercuri, 10 septembrie a.c. emisiunea Compozitori celebri. George Enescu, cu ocazia marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a geniului muzicii românești. Emisiunea este formată din o marcă poștală cu valoarea nominală de 25 Lei și un plic „prima zi”.

Compozitor, violonist, pianist, dirijor și profesor, personalitate incontestabilă a culturii românești înscris în galeria marilor figuri ale umanității, George Enescu este, fără îndoială, brand de țară.

Născut în 1881 în satul Liveni-Vârnav, lângă orașul moldovenesc Dorohoi, a început să cânte la vioară la vârsta de patru ani, iar în următorul an a susținut deja primul său concert. A studiat compoziția, avându-lca îndrumător pe Eduard Caudella, cunoscut compozitor de muzică de operă, violonist și dirijor. La îndemnul acestuia, George Enescu se înscrie la Conservatorul din Viena, înainte de a împlini opt ani și studiază vioara cu Joseph Hellmesberger Jr., iar compoziția cu Robert Fuchs. În memoriile sale mărturisea: „Cum aș putea uita că la vârsta de opt ani mă aflam la Viena, nu ca turist, ci ca un copil care venise să studieze muzica în același loc în care atât de mulți compozitori celebri și-au scris operele?”

La numai doisprezece ani, Enescu făcea deja parte din viața muzicală a Vienei, concertele sale trezind entuziasmul atât al publicului cât și al presei, maniera sa de interpretare a compozițiilor lui Johannes Brahms, Felix Mendelssohn și Pablo Sarasate apropiindu-se de perfecțiune.

La recomandarea lui Josef Hellmesberger Jr., profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, George Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel, se perfecționează la Conservatorul din Paris (1895 – 1899) sub îndrumarea profesorilor José White și Martin-Pierre-Joseph Marsick la vioară, Jules Massenet și Gabriel Fauré la compoziție, Ambroise Thomas și Théodore Dubois la armonie și André Gédalge la contrapunct.

Pe 6 februarie 1898, la Paris are loc prima audiție a „Poemei Române” op.1, interpretată de ansamblul lui Édouard Colonne.

A înființat și condus, la Paris, două formații de muzică instrumentală: un trio cu pian (1902) și un cvartet de coarde (1904). De-a lungul vieții, în calitate de violonist, dirijor, pianist a susținut nenumărate concerte și recitaluri în Europa, dar și pe continentul american, în compania unor mari ansambluri orchestrale și soliști de marcă.Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului, îndelungat proces creator început în 1910 (prima schiță este datată 1 ianuarie 1910), este opera Oedipe, op. 23. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti-Tescanu, cea care va deveni, în 1937, soția lui George Enescu. Premiera absolută a capodoperei enesciene a avut loc la Opera Garnier din Paris, în 13 martie 1936.

Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc: titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței (1913, 1936), Membru de onoare (1916) și Membru activ (1933) al Academiei Române din București, Membru corespondent la Académie des Beaux Arts din Paris (1929), Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma (1931), Institut de France din Paris (1936) și Academia de Arte și Științe din Praga (1937).

George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului XX; și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară, cât și în lume, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din România.

Marca poștală a emisiunii reproduce o fotografie-portret a compozitorului realizată la finalizarea studiilor de la Paris, asociată cu imaginea fațadei Ateneului Român, monument emblemă al capitalei, unde Enescu a concertat adesea și a cărui orgă a fost achiziționată cu sprijinul nemijlocit al muzicianului.

Prin accesarea codului QR de pe minicoala cu timbre veți descoperi povestea emisiunii filatelice Compozitori celebri. George Enescu.

