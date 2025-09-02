Concert Extraordinar al pianistului Horia Mihail în Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

176270 – 02092025 –

Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka a găzdui luni, 1 septembrie, un recital susținut de pianistul Horia Mihail, care a interpretat lucrări de Mozart, Chopin, Brediceanu și Debussy.

Horia Mihail, solist al Orchestrelor Radio și al Filarmonicii din Brașov, are o prestigioasă carieră internațională, dublată de experiența academică și artistică dobândită la Boston University. Maestrul Horia Mihail, alături de Alexandru Tomescu și Răzvan Suma, a susținut turnee naționale și internaționale și a realizat înregistrări discografice remarcabile în formula Romanian Piano Trio. Ca membru fondator al ansamblului Romanian Piano Trio, Horia Mihail a reprezentat România pe scene internaționale de prestigiu, inclusiv la Expo 2010 Shanghai, concertând la Pavilionul României în cadrul unui proiect cultural emblematic.

Artist complex și inovator, Horia Mihail este, de asemenea, inițiatorul unor proiecte naționale de succes precum Pianul Călător, Duelul Viorilor, Flautul Fermecat și Vioara lui Enescu la sate. Reputația sa depășește granițele țării, pianistul fiind aplaudat pe patru continente și pe scene renumite precum Carnegie Hall din New York și Kennedy Center din Washington.