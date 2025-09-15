176372 – 15092025 – Continuă disputa pe tema eliminării plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Deși Guvernul a introdus măsura, în cele mai multe cazuri aceasta nu este respectată, neavând dimensiunea așteptată, dovadă și inflația care a crescut accelerat în ultima perioadă, ajungând, din nou, aproape de 10%.

PSD, prin vocea secretarului general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, susține continuarea măsurii și după 1 octombrie, dată la care expiră.

Oprea argumentează că în iunie 2023, înainte de plafonare, toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc.

”Pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%, pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre, pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale, iar creșterea tensiunilor sociale ar putea fi dramatică”, atenționează Oprea.

Prețurile la alimentele de bază continuă însă să fie mari, nerespectându-se măsura Guvernului, mai ales în piețele agroalimentare. Tot aici sunt mai mari și preșurile la legume și fructe, comparativ cu marile lanțuri comerciale. Cu toate acestea, mulți preferă să cumpere din piețe, considerând că marfa ”este românească”, lucru fals în multe cazuri. Nu în ultimul rând, mulți sunt convinși că supermarcheturile nu au marfă de proveniență românească.