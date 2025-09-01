Copenhaga: discuții și despre securitatea Dunării și a Mării Negre

176263 – 01092025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, în perioada 29-30 august 2025, la Copenhaga, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, format Gymnich.

Cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, subiect aflat pe agenda discuțiilor, s-a pus accentul pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina, în vederea întăririi pozițiilor de negociere a acesteia pentru o pace justă și durabilă, precum și pe modalități de slăbire a capacității Rusiei de continuare a războiului de agresiune.

Totodată, s-au căutat soluții pentru îmbunătățirea situației umanitare din Gaza.

Un alt obiectiv al discuțiilor a fost întărirea prezenței UE în arena internațională, printr-un proces decizional mai eficient.

Ministrul român a condamnat recentele atacuri ale Rusiei în Ucraina soldate cu noi victime în rândul civililor, inclusiv copii, și daunele provocate sediului Delegației UE la Kiev. Acestea dovedesc că Rusia are o abordare duplicitară și nu dorește pacea și încheierea războiului. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a inclus în discuții prioritizarea securității Dunării și a Mării Negre, mai ales în contextul ultimelor agresiuni ale Rusiei, subliniind rolul strategic al acestor regiuni pentru securitatea europeană.

Ministrul afacerilor externe a salutat eforturile continue ale UE și SUA pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, evidențiind importanța unor garanții de securitate solide pentru Kiev, relevante și pentru consolidarea securității europene și a regiunii Mării Negre. A punctat necesitatea de a limita capacitatea Rusiei de finanțare a războiului, de a întări sancțiunile și de a combate modalitățile de eludare a acestora, inclusiv de către terți. A pledat pentru creșterea sprijinului UE pentru Ucraina și pentru întărirea forțelor sale armate.

Ministrul afacerilor externe a sprijinit avansarea procesului de aderare la UE a Republicii Moldova și a Ucrainei, prin deschiderea negocierilor pentru clusterul 1/arii fundamentale, aceasta fiind o recunoaștere firească a progreselor înregistrate de cele două state candidate. În acest context, a prezentat și concluziile de la Cernăuți ale trilateralei în format Odesa (România-Republica Moldova-Ucraina), care vizează pașii următori pentru investițiile europene și naționale în conectivitate, un element esențial pentru consolidarea rezilienței și interconectării regionale. A susținut și impulsionarea procesului de extindere în regiunea Balcanilor de Vest.

Raportat la evoluțiile din Orientul Mijlociu, ministrul român a exprimat îngrijorarea față de situația umanitară din Gaza, reafirmând disponibilitatea României de a continua zborurile pentru transferul pacienților pediatrici. A pledat pentru creșterea asistenței umanitare acordate populației civile și a subliniat necesitatea eliberării imediate a tuturor ostaticilor israelieni. A reiterat sprijinul României pentru soluția celor două state.

Ministrul Oana Țoiu a subliniat că programul nuclear al Iranului contravine obligațiilor internaționale asumate de acesta. Este important ca Teheranul să comunice transparent și onest cu partenerii internaționali pe această temă. UE trebuie să rămână unită și să sprijine pozițiile grupului E3.

Cu privire la subiectul metodelor de lucru, ministrul român a pledat pentru necesitatea creșterii amprentei UE în plan internațional. În acest sens, a considerat esențială sporirea eficienței și solidarității în procesul de luare a deciziei, inclusiv în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC).

Ministrul afacerilor externe a asigurat că România se va coordona cu partenerii europeni în pregătirea sesiunii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, din această toamnă. Totodată, România a susținut cerința comună a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea vizelor necesare accesului diplomaților la Adunarea Generală a ONU din New York. Ministrul a subliniat că soluția unei păci durabile în Orientul Mijlociu are nevoie de participarea atât a Israelului, cât și a Palestinei, la masa dialogului.

În marja participării la Gymnich, ministrul Oana Țoiu a avut întrevederi bilaterale cu ministrul finlandez al afacerilor externe, Elina Valtonen, precum și cu ministrul afacerilor externe și europene al Slovaciei, Juraj Blanár.

Ministrul Oana Țoiu a avut și o întâlnire cu membri ai comunității românești din Danemarca, context în care a mulțumit reprezentanților asociațiilor de români pentru contribuția la promovarea culturii și a tradițiilor românești. Au fost discutate provocările cu care se confruntă cetățenii români din Danemarca, cu scopul de a găsi soluțiile optime, la nivelul MAE.