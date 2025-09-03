”Cronica acului”, la Palatul Parlamentului

176282 – 03092025 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a organizat marți, 2 septembrie 2025, vernisajul expoziției „Cronica acului”, în parteneriat cu Asociația Semne cusute. Evenimentul este o inițiativă care depășește frumusețea incontestabilă a cămășii cu altiță și deschide o călătorie a memoriei și identității, unde fiecare cusătură devine mărturie a tradiției, a comunității și a continuității culturale.

În deschiderea vernisajului, deputatul Dumitrița Gliga, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, a menționat:

„Am gândit această expoziție, înainte de toate, ca pe un act de educație: despre autenticitate, despre responsabilitate culturală și despre felul în care patrimoniul poate deveni resursă pentru viitor. Cămașa cu altiță nu mai este astăzi doar un obiect de patrimoniu. Este un manual viu. Fiecare punct – fie în cruciuliță, înaintea acului, întors sau colțișor – spune o poveste, transmite cunoaștere, iar fiecare împunsătură este o lecție despre răbdare și sens.

A educa pentru patrimoniu înseamnă a forma capacitatea de a recunoaște originalul, de a respecta autenticitatea și de a respinge falsul. În acest sens, expoziția realizată împreună cu Asociația Semne Cusute este o lecție practică. Ea ne arată cum pânza simplă devine artă prin tehnici tradiționale, cum croiul fără tipar respectă echilibrul și cum comunitatea reușește să transmită mai departe cunoașterea. Este dovada că educația prin patrimoniu a fost, este și va rămâne vie și actuală”.

Româncele au practicat slow fashion-ul cu mult înainte ca termenul să existe. Cămașa nu era doar o haină, ci o moștenire cusută cu rost, din materiale naturale, plină de simboluri și menită să dureze peste generații.

Am și eu, în familie, multe cămăși păstrate cu grijă. Dar există una care îmi este cu totul dragă. Atunci când o port, simt forța străbunicii care a cusut-o cu toată dragostea ei. Este o forță care vine din ADN-ul românesc, din iubirea înaintașilor și din identitatea pe care o port cu mine.

Cămașa cu altiță ne oferă o lecție esențială: valoarea lucrurilor făcute cu migală și respect pentru firesc. Aceste haine, născute din tradiție și dăruire, poartă o putere pe care niciun produs de serie nu o poate atinge. Ele ne dau energie și inspirație să avem grijă de resurse, de oameni și de continuitatea identității noastre.

Rolul nostru, ca Parlament și ca parte a UNESCO, este să susținem aceste procese de educație, să le dăm vizibilitate și să construim politici prin care autenticitatea să fie protejată. Dar rolul fiecăruia dintre noi, ca cetățeni, este la fel de important: să purtăm cămașa, să o înțelegem în profunzime și să o transmitem intactă generațiilor viitoare”.