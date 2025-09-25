Cu gândul la funcția de prim-ministru, Grindeanu îl susține pe Bolojan

176472 – 24092025 – După ce mai multe voci din PSD au susținut și au făcut presiuni pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernuui, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să precizeze că formațiunea pe care o conduce nu a pus niciodată problema înlocuirii prim-ministrului. Grindeanu merge pe ideea că protocolul guvernamental trebuie respectat și că actuala coaliție trebuie să funcționeze până la viitoarele alegeri din 2028.

Declarațiile din interiorul PSD vin pe fondul frământărilor interne generate de organizarea congresului care să definitiveze structura de conducere a partidului. Grindeanu, care pornește cu prima șansă pentru preluarea președinției partidului, va fi, conform protocolului coaliției de guvernare, viitorul prim-ministru, din 2027. El a mai deținut această funcție.

De partea cealaltă, Ilie Bolojan a precizat miercuri că dacă va decide să demisioneze va face personal acest anunț, fără a mai exista speculații și ”surse”.