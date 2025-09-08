Dacă vrem echitate, să începem cu vârful piramidei

Un deputat de Ilfov cere premierului să renunțe la cumulul indemnizațiilor de prim-ministru și senator

În contextul discuțiilor despre intenția prim-ministrului de a interzice cumulul pensiei cu salariul în cazul instituțiilor de stat, măsură care a picat de mai multe ori la Curtea Constituțională, deputatul de Ilfov Sergiu-Lucian Matei este de părere că avem de-a face cu un "dublul limbaj al guvernanţilor".

Chiar dacă nu este vorba despre cumul între pensie și salariu, parlamentarul ridică problema prim-ministrului care încasează concomitent două venituri din două funcții publice: cea de prim-ministrul și cea de senator.

”Ni se spune că această decizie ar fi menită să aducă „echitate” în societate.

Dar, avem câteva întrebări fireşti şi, poate, incomode:

– Oare la „echitate” nu intră şi indemnizaţia dublă a premierului, care este şi parlamentar şi membru al Guvernului?

– Oare nu este tot un „cumul” atunci când un ministru are şi indemnizaţia de deputat sau senator, şi pe cea de ministru?

– Sau poate că, atunci când vorbim de ei, de „specialii” din fruntea statului, acest cumul nu se mai numeşte cumul, ci „compensaţie pentru responsabilitate”?”, declară Matei.

”Cu alte cuvinte, pentru cetăţenii de rând se aplică legea austerităţii, iar pentru demnitari se aplică regula excepţiei. Pensiile şi salariile oamenilor obişnuiţi devin o problemă de moralitate publică, dar indemnizaţiile şi privilegiile clasei politice nu deranjează pe nimeni”, mai argumentează parlamentarul de Ilfov.

”Ne întrebăm: de ce să fie vinovat pensionarul care, după o viaţă de muncă, îşi caută un loc de muncă pentru a supravieţui, dar să fie absolvit ministrul care adună două sau chiar trei surse de venit de la stat?

De ce să fie „ruşinos” pentru un profesor sau medic pensionar să mai câştige un salariu, dar să fie „onorabil” pentru un parlamentar să ia şi indemnizaţia de la Cameră sau Senat, şi pe cea de la minister?

Românii sunt sătui de ipocrizie şi de dublul limbaj al guvernanţilor. Dacă vrem echitate, atunci să începem cu vârful piramidei, nu doar cu baza ei.

Aşteptăm ca premierul să dea un exemplu personal şi să clarifice public:

Renunţă la una dintre indemnizaţii?

Vor renunţa colegii săi miniştri-parlamentari la privilegiul cumulului?

Sau vor continua să predice „austeritate” pentru popor şi „prosperitate” pentru guvernanţi?”.