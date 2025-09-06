Declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată o prioritate pentru ministrul Diana Buzoianu

176308 – 05092025 – Astăzi, 5 septembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat dezbaterea publică dedicată procesului de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.

„Ne angajăm în acest proiect cu responsabilitatea de a proteja întreaga Pădure Băneasa și cu dorința de a propune cât mai curând un proiect de declarare a acesteia ca arie naturală protejată. În acest sens, este esențial să știm dacă autoritățile locale sunt dispuse să pornim împreună un parteneriat pentru declararea ariei protejate și dacă există voința publică de a face acest pas. Aceasta este decizia care trebuie asumată acum, printr-un efort comun al autorităților și societății civile, pentru a asigura viitorul verde al Capitalei” a subliniat ministrul mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu, în deschiderea întâlnirii.

Dezbaterea a fost organizată pentru a asigura transparența procesului, pentru a identifica principalele probleme și a integra perspectivele actorilor relevanți în domeniu în studiul de fundamentare.

Temele abordate în cadrul întâlnirii au vizat:

Nivelul și forma protecției: declararea ca arie de interes național (prin Hotărâre de Guvern) sau local (prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București).

Accesul auto prin pădure: respectarea Codului Silvic și aplicarea interdicțiilor de circulație auto pe drumurile forestiere, precum și respectarea de urgență a obligațiilor dezboltatorului imobiliar.

Presiunea imobiliară și Centura Verde București–Ilfov: necesitatea integrării Pădurii Băneasa într-un plan unitar de protecție a pădurilor urbane și periurbane.

Valoarea ecologică și socială: biodiversitatea și rolul pădurii ca spațiu esențial pentru sănătatea și calitatea vieții locuitorilor Capitalei.

„Avem astăzi consens, cel puțin declarativ, din partea autorităților locale, a instituțiilor abilitate și a societății civile: Pădurea Băneasa trebuie protejată integral prin declararea sa ca arie naturală protejată. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca în acest an să operaționalizăm procesul și să obținem declararea oficială.

În acest sens, este necesară organizarea în aceste săptămâni a unor întâlniri tehnice, pentru a analiza scenariile posibile, a stabili parteneriatul între instituțiile implicate și a agrea responsabilitățile și calendarul. Următorii pași includ depunerea studiilor științifice la Academia Română, consultările tehnice și juridice, precum și elaborarea proiectului de act normativ pentru declararea ariei protejate.

Astfel, cu un parteneriat ferm între Ministerul Mediului, Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1, Consiliului Județean Ilfov Romsilva și societatea civilă, putem transforma consensul existent într-o decizie concretă și rapidă, pentru a asigura protecția pe termen lung a Pădurii Băneasa, ca parte a Centurii Verzi București–Ilfov” a mai precizat ministra Diana Buzoianu.

Declararea unei arii de interes național se face pe baza studiului de fundamentare și a consultării publice, conform OUG 57/2007 (aprobată prin Legea 49/2011).

Evenimentul a reunit peste 90 de participanți, dintre care aproximativ 40 de reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor de specialitate, ai organizațiilor neguvernamentale și ai comunității locale au fost prezenți fizic.