Deputații, din nou în vizită la MApN

176448 – 23092025 – Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit luni, 22 septembrie, la sediul MApN, cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, la scurt timp după vizita de informare de săptămâna trecută a reprezentanților Comisiei pentru apărare din Senatul României.

Întâlnirile periodice dintre conducerea MApN și membrii comisiilor parlamentare de profil au ca obiectiv informarea reprezentanților legislativului cu privire la activitățile curente ale Armatei României, stadiul și perspectivele planurilor de înzestrare și modernizare, precum și alte aspecte de interes comun.

Ministrul a prezentat parlamentarilor cele mai recente evoluții ale situației geopolitice din apropierea granițelor României, în contextul conflictului din Ucraina, și implicațiile acestora asupra securității naționale. Totodată, a trecut în revistă stadiul diverselor programe de înzestrare derulate în acest an pentru dotarea Armatei României cu echipamente moderne.

În cadrul discuțiilor, oficialii MApN au răspuns întrebărilor adresate de parlamentari și au fost abordate principalele proiecte de acte normative aflate în procedură legislativă, din aria de responsabilitate a ministerului.