Deputatul PNL Mircea Fechet cere desecretizarea contractului și a actelor adiționale semnate de Direcția Silvică Ilfov pe tema accesului auto pe drumul forestier cu barieră din Pădurea Băneasa

176392 – 17092025 – Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Parlament a organizat o dezbatere pe tema deschiderii accesului auto pe un drum forestier cu barieră, în Pădurea Băneasa.

Au participat membri ai comisiei parlamentare, conducerea Direcției Silvice Ilfov, reprezentanți ai uneia dintre asociațiile semnatare a contractului și reprezentanți ai unor ONG-uri de mediu.

Deputatul liberal Mircea Fechet, inițiatorul dezbaterii din Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Parlament, a explicat că documentele care permit ”mutilarea” Pădurii Băneasa ridică semne de întrebare privind legalitatea, transparența și capacitatea instituțiilor statului de a proteja patrimoniul natural. Fechet a cerut transparentizarea contractului și a tuturor actelor adiționale semnate de Direcția Silvică Ilfov și a atras atenția că transformarea pădurii în ”coridor rutier pentru privilegiați” arată o vulnerabilitate gravă a statului român în fața presiunilor și a intereselor imobiliare.

”Ceea ce s-a întâmplat în Pădurea Băneasa nu este doar o chestiune administrativă. Este o bornă esențială pentru modul în care tratăm natura în orașele noastre și un test pentru responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare. Sub pretextul unui „drept de trecere” și în urma unui contract secret semnat între Direcția Silvică Ilfov și două asociații, drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost transformat într-o șosea urbană pentru un grup restrâns de beneficiari privați, în mod netransparent și contrar prevederilor din Noul Cod Silvic. Este vorba despre un contract păgubos, care prevede un tarif simbolic de 10 bani/autoturism/zi – o sumă de zeci de ori mai mică decât costul transportului public – și un act adițional care blochează orice posibilitate de intervenție a statului român. Practic, „cheia pădurii” a fost predată unui beneficiar privat, care acum controlează pe deplin accesul și pune presiune publică asupra autorităților”, a spus deputatul Mircea Fechet.

Liberalul a subliniat că decizia de a deschide circulația auto pe drumul forestier – în legătură cu care nu a fost consultat ca ministru al Mediului – este profund greșită, iar impactul asupra naturii ar fi unul devastator pe termen lung: 3.850 autoturisme ar urma să tranziteze zilnic drumul, potrivit estimărilor asociației care reprezintă locuitorii din cartierul din nordul Capitalei. În aceste condiții, deputatul a solicitat Ministerului Mediului să transmită un punct de vedere oficial pe subiect, să analizeze de urgență legalitatea contractului care încalcă Noul Cod Silvic și să inițieze demersurile pentru rezilierea acestuia. În caz contrar, susține Fechet, autoritățile transmit un ”semnal grav de slăbiciune instituțională și legislativă”, compromițând toate demersurile pentru un mediu curat și echitabil.