Deschiderea expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la Muzeul Județean Buzău

Deschiderea expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la...

176444 – 22092025 – Muzeul Național de Istorie României și Muzeul Județean Buzău deschid expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la sediul Muzeului de Arheologie, Istorie și Artă din Buzău.Vernisajul va avea loc miercuri, 24 septembrie 2025, la ora 12:30, la sediul muzeului din Aleea Castanilor nr. 1, Buzău.

Expoziția face parte din proiectul omonim, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, Proiecte Culturale, sesiunea II/2025, Patrimoniu Cultural Material, cu suma de 160.622 lei, implementat în perioada 18 iulie – 30 noiembrie 2025 de către Muzeul Național de Istorie a României alături de Muzeul Județean Buzău, Muzeul Județean Teleorman, Asociația RoMilitaria și colecționarul Daniel-Cosmin Obreja.

„Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” se deschide la Buzău după ce, anterior, a fost prezentată publicului din Alexandria. Proiectul expozițional se va organiza și la Muzeul Național de Istorie a României, la finalul anului și va beneficia de un catalog precum și de o platformă online.

Expoziția ce se deschide la Buzău cuprinde bilete de loterie din 1837 și până în 1989 din colecția Muzeului Național de Istorie a României și Colecția Daniel-Cosmin Obreja. În colecțiile muzeale din România se află puține bilete de loterie cu valoare istorică și de patrimoniu, de aici scopul acestui proiect – promovarea îmbogățirii colecțiilor muzeale cu astfel de bunuri culturale care reprezintă istoria noastră.

Istoria loteriei a fost strâns legată de istoria acțiunilor de caritate timp de un veac, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului XX. Asociații și fundații caritabile au organizat sute de loterii pentru ajutorarea bolnavilor (de lepră, de tuberculoză, de malnutriție etc.), copiilor orfani, văduvelor și tinerelor fete nevoiașe, veteranilor de război și mutilaților, sinistraților, cât și pentru construirea de azile și sanatorii.

Înființarea Loteriei de Stat (1906) la propunerea medicului Thoma Ionescu, întemeietorul Școlii românești de chirurgie, a avut drept scop ajutorarea spitalelor și îmbunătățirea situației sanitare a țării, 80 % din profitul loteriei fiind destinat construcției și finanțării de spitale. Iar cea de-a doua Loterie de Stat (1932-1947) a finanțat lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice.

O serie de edificii publice, de la Ateneul Român, la Cabana Babele – Caraiman, au fost construite cu sprijinul loteriilor caritabile, iar asociațiile profesionale (avocați, negustori, funcționari, ofițeri, artiști, etc.) au construit azile, sanatorii, case pentru cei aflați în nevoie, cu banii adunați din loterii.

În perioada interbelică, tot cu ajutorul loteriei, s-a încercat educarea economică a populației, așa cum și astăzi o facem prin intermediul acestui proiect, prin care ne propunem și să atragem atenția asupra pericolului adicției față de jocurile de noroc, cultivând în același timp, pasiunea pentru istorie.

Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” este deschisă la Muzeul de Arheologie, Istorie și Artă Buzău, în perioada 24 septembrie – 23 octombrie 2025.