Despre reducerile de posturi din administrație, mai vorbim

176266 – 01092025 – Discuțiile privind reforma administrației publice locale vor continua în perioada următoare.

După cinci ore de discuții, ședința liderilor din coaliția de guvernare pe marginea reformelor din administrația publică locală s-a încheiat duminică, din nou, fără un niciun rezultat concret.

Potrivit Digi24, premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu 45% a posturilor din adminstrația locală, ceea ce ar însemna eliminarea a 70.000 de posturi și concedierea a 17.000 de angajați.

Propunerea a luat prin surprindere PSD, care insistă ca reducerea posturilor din administrația locală să nu depășească 25%, așa cum s-a discutat initial. De altfel, în pauză, reprezentanții PSD au discutat cu reprezentanții primarilor, aceștia din urmă argumentând că disponibilizările cerute vor afecta grav funcționarea administrație locale, întrucât sunt primării care funcționează cu 7-8 angajați. Aceeași problem a fost ridicată și de UDMR. Reprezentanții USR, care nu sunt afectați de măsură neavând mulți aleși locali, au recunoscut că în present, în administrația locală, lucrează 150.000 de persoane, sub necesarul de 180.000.

O altă variantă discutată a fost reducerea cu 30% a posturilor, ceea ce ar însemna concedierea a 6.000 de persoane și 48.000 de posturi desființate.

În lipsa unor situații clare privind numărul de posturi și numărul de angajați, cifrele aruncate în spațiul public creează și mai mult haos și mai multă derută în rândul angajaților. Pe de altă parte, Guvernul nu a spus niciodată, până acum, clar, ce se va întâmpla cu persoanele disponibilizare, știut fiind că mediul privat nu poate absorbi imediat un număr mare de persoane. În acest caz, cei disponibilizați ar putea solicita șomaj, ceea ce ar însemna tot o cheltuială mare pentru stat, însă pentru niște oameni care nu lucrează. Deocamdată, pentru alte analize, discuțiile au fost amânate pentru jumătatea acestei luni. Prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit sursei citate, ar fi spus că e gata să renunțe la funcție dacă nu îi vor fi prezentate cifre reale privind disponibilizările din administrație.

Pentru că nu s-a ajuns la niciun rezultat, ședința de Guvern anunțată pentru duminică după-amiază, a fost anulată.

Luni seară, Guvernul este așteptat în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pentru celelalte cinci proiecte de lege (referitoare la domeniul fiscal, pensiile magistraților, reforma în sănătate, reforma companiilor de stat și ANCOM, ANRE și ASF) din pachetul II, adoptate în ședința de vineri. Înaintea ședinței din Parlament, Guvernul va avea o nouă ședință pentru stabilirea formei finale (după depunerea de amendamente) a proiectelor cu care merge în fața Parlamentului.