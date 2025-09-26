Destine și personaje celebre prind viață la Nocturna Bibliotecilor 2025

176487 – 26092025 – Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB) și în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) otganizează vineri, 26 septembrie, la Nocturna Bibliotecilor 2025.

Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității” și propune un program special, construit pentru a aduce literatura mai aproape de comunitate prin joc, spectacol și experiențe participative.

Activități în filialele BMB:

La Sediul Central „Mihail Sadoveanu” (Str. Tache Ionescu, nr. 4) evenimentele încep la ora 18:00 cu ateliere de creație, urmate de un spectacol al Teatrului de Păpuși „Licurici”. Copiii vor păși într-un univers al poveștilor, iar atmosfera va continua cu Parada Costumelor Literare, unde publicul este invitat să vină costumat în personajul preferat. Aventura va fi completată de un Treasure Hunt literar, menit să testeze curajul și perspicacitatea participanților.

Filiala „Marin Preda” (Str. Știrbei Vodă, nr. 168) oferă, de la ora 18:00, un program divers: un Treasure Hunt literar și o Paradă a personajelor din povești, urmate de un atelier de art-terapie „Femei de poveste”, unde vor fi explorate destinele feminine din literatură. Finalul serii este rezervat creativității poetice, printr-un atelier de Haiku – Destine celebre în 3 versuri.

Filiala „Dimitrie Cantemir” (Str. Viitorului, nr. 52) propune, de la ora 18:30, lansarea volumului „Jurnal de lectură cu povești terapeutice” al autoarei Mihaela Matei”, urmată de 2 piese de teatru pentru copii – „Sarea în bucate” și „Călătorie în timp” și vor continua cu o demonstrație de prim ajutor, un escape room literar la bibliotecă și multă voie bună la karaoke.

Filiala „Liviu Rebreanu” (Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 13, Bl. G1) își întâmpină vizitatorii, începând cu ora 18:00, cu activități pentru toate vârstele: de la „Recomandarea mea de lectură”, unde participanții vor împărtăși povești și cărți preferate, la „Vânătoarea de lectură – în căutarea personajului pierdut”, o aventură printre rafturile bibliotecii. Seara se încheie cu jocuri de atenție și perspicacitate, un atelier de GO și un colț special „Ia cartea, dă cartea”, unde cititorii pot face schimb de volume.

Filiala „Nichita Stănescu” (Calea Crângași, nr. 19, Bl. 11B) își deschide porțile de la ora 18:00 pentru o seară dedicată lecturii și creației. Publicul va descoperi atât fragmente din opere celebre, cât și texte originale, într-un spațiu unde dialogul dintre cititori și personaje prinde viață.