Diana Buzoianu: A fost modificat contractul colectiv de muncă al Romsilva

176518 – 30092025 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță semnarea actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei și Federația Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Documentul intră în vigoare la 1 octombrie 2025 și aduce modificări importante în ceea ce privește beneficiile acordate angajaților.

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obținuți din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcționate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcții de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajații cu venituri mici și la familiile lor”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act adițional limitează acest drept la un singur salariu. Autoritățile subliniază că măsura are rolul de a corecta o discrepanță majoră și de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii.

De asemenea, actul adițional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajați. Până acum, acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial. De la 1 octombrie, beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie, ceea ce limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate. Restul angajaților, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc față de ce aveau până la acest moment.

Contextul acestor schimbări ține de necesitatea de a reechilibra resursele financiare și de a orienta beneficiile către cei care desfășoară activitate în teren, adesea în condiții dificile.