Diana Buzoianu: ,,Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță. Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape!” 

176412 – 18092025 – La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea OUG a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale.

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităților! Astăzi a fost adoptată Ordonanța de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viață din cauza unor șmecheri care se îmbogățesc, otrăvindu-ne pe noi toți. Schimbăm asta!”, a subliniat Diana-Anda Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor și echipamentelor achiziționate de Garda Națională de Mediu în proiectul „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de implementare 31.12.2025, prin efectuarea a minim 400 de controale cu dotările noi achiziționate.

În acest sens, acțiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naționale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spații private unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate și fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă.

Dotarea comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu cu echipamente digitale pentru activitățile de monitorizare și control al gestionării deșeurilor este prevăzută în cadrul Jalonului 56 din PNRR. Operaționalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor va conduce creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal.

În cadrul proiectului amintit, au fost achiziționate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp.

Proiectul face parte din Investiția I.3. Dezvoltarea capacităților intituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării, Subinvestiția I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu Componenta 3: Managementul deșeurilor.

Adoptarea acestei OUG subliniază necesitatea urgentă pentru crearea unui cadru legislativ cât mai coerent şi armonizat cu cerinţele OCDE, prin adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgenţă, pentru a completa legislaţia primară aplicabilă în domeniul deșeurilor și pentru întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu, în sensul asigurării conformităţii cu recomandările OCDE.