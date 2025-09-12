Din nou discuții despre un nou pod peste Dunăre, între România și Bulgaria

Din nou discuții despre un nou pod peste Dunăre, între România și...

176354 – 12092025 – Prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, a avut o discuție telefonică cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov.

Cei doi au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere.

De asemenea, au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, aprobat deja de guvernul de la Sofia.

Noul consulat va avea o circumscripție care va cuprinde regiunile Ruse, Pleven și Veliko Tarnovo.

Autoritățile locale din Ruse reamintesc că inițiativa a fost lansată în urmă cu doi ani de primarul Pencho Milkov, însă din cauza instabilității guvernamentale, proiectul a fost amânat.

„Ruse este cel mai mare oraș bulgăresc situat pe Dunăre și reprezintă o punte naturală către România. Consulatul va facilita relațiile comerciale, atragerea de investiții și cooperarea economică dintre cele două țări. Va susține dezvoltarea afacerilor transfrontaliere, va sprijini companiile nou-înființate și va crea oportunități pentru proiecte și investiții comune, contribuind totodată la simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni. Mulțumesc statului român pentru încrederea acordată orașului Ruse. Împreună putem transforma această regiune într-un exemplu de dezvoltare transfrontalieră la nivel european”, declara, în lina iulie, primarul Milkov.

Funcția de consul onorific va fi ocupată de avocatul Victor Gugushev, președintele Consiliului de administrație al Camerei de Comerț Bulgaro-Română.