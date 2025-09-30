Din reforma MAI: creșterea vârstei de pensionare și alte criterii pentru obținerea gradelor superioare

Din reforma MAI: creșterea vârstei de pensionare și alte criterii pentru obținerea...

176512 – 30092025 – Ministerul de Interne anunță o reformă instituțională în perioada imediat următoare, adaptată noilor realități. Până acum, au avut loc trei întâlniri de lucru. Astfel, cu structurile operative s-a discutat despre reconfigurarea domeniilor și structurilor de intervenție.

În domeniul ”Ordine și siguranță publică” se propun un sistem integrat de dispecerate, Programul „e-Sigur” pentru colectarea și analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor și informațiilor obținute din trafic și eficientizarea aplicării contravențiilor, o nouă concepție de management al traficului la nivel national. Jandarmeria se va ocupa de paza instituțiilor și a obiectivelor MAI și de paza transporturilor și, în funcție de realitățile din teren, sunt posibile comasări și redistribuiri în funcție de numărul de locuitori din județe.

Noua structură a Poliției de Frontieră va fi integrate cu IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări).

Noua structură a DGA va fi arondată Curților de Apel.

Vor exista schimbări și la nivelul Poliției Transporturi și la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Referitor la ”Situații de urgență”, pentru creșterea vitezei de reacție și a coerenței decizionale în intervenții, se propune concentrar a comenzii în teritoriu.

În reformă este inclusă și creșterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepția pentru ordine și siguranță publică), reașezarea criteriilor de acordare a gradelor superioare, întărirea autorității personalului la intervenție și inspecție, elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor (fie integrate în fiecare structură, fie printr-un departament specializat) și reorganizarea Aparatului Central al MAI.

Sindicatele au fost liniștite că nu vpr fi dați oameni afară. De altfel, MAI are un deficit de personal operativ.

După mai multe consultări, o formă a reașezării MAI pe noile principii va fi prezentată la jumătatea lunii decembrie.