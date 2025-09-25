DNSC: Atenție, atacatorii folosesc numele OLX Romania și epantofi.ro pentru a vă fura datele!

176478 – 25092025 – Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandări:

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro

Urmărește recomandările DNSC din acest video despre: Cum te protejezi online? – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta.

Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click.