După ce a arestat un spion, Polonia închide granița cu Belarus

Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat acuzat că „a susținut acțiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei", a anunțat premierul Donald Tusk. Cazul a fost descoperit datorită cooperării cu mai multe țări europene, inclusiv România și Republica Moldova, potrivit presei de la Chișinău.

Arestarea a fost posibilă în urma colaborării dintre Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) și serviciile de informații din Cehia, Ungaria, România și Republica Moldova, a declarat Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor secrete poloneze.

„Suspectul era implicat în activități de spionaj în Polonia și Ungaria”, a precizat acesta.

Ministerul de Externe de la Varșovia a convocat marți însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Belarusului pentru a comunica oficial că unui diplomat belarus i-a fost retrasă acreditarea diplomatică, fiind implicat în acțiuni de spionaj.

Cehia a luat o decizie similară, expulzând un diplomat belarus acuzat de activități de spionaj, iar România îl investighează, prin DIICOT, pe fostul adjunct al SIS din Republica Moldova pentru trădare și divulgare de secrete.

Serviciul de contrainformații ceh a precizat că, împreună cu serviciile românești și ungare, a „desființat o rețea de informații belarusă care recruta agenți și colecta date sensibile în Europa”.

Polonia închide frontiera cu Belarus

Pe fondul acestor tensiuni, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia își va închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, începând de joi, la miezul nopții. Măsura vine în contextul exercițiilor militare de amploare „Zapad-2025”, organizate, începând cu 12 septembrie, de Rusia și Belarus, în apropierea frontierei poloneze.

„Manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, vor începe în Belarus, la granița cu Polonia. Din motive de securitate națională, am decis închiderea frontierei”, a anunțat Tusk.

Autoritățile poloneze nu au precizat durata exactă a restricțiilor, dar au subliniat că redeschiderea graniței va avea loc doar când „nu va mai exista nicio amenințare pentru cetățenii polonezi”.

Lituania a anunțat, la rândul ei, întărirea securității la frontierele cu Belarus și Rusia, în timp ce NATO organizează exerciții militare paralele în regiune.