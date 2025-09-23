După ce că n-are oameni, din Poliție urmează să plece cei angajați în 2022

176454 – 23092025 – Sindicatul Europol din cadrul Poliției Române anunță că începând cu 1 octombrie 2025, pentru zeci de polițiști angajați în 2022, pentru o perioadă de 3 ani, încetează raporturile de serviciu. Aceștia sunt angajați în structurile de ordine publică, iar plecarea lor din sistem ar reprezenta o lovitură extrem de grea pentru capacitatea instituției de a răspunde nevoilor de asigurare a ordinii și liniștii publice, atât de necesare în aceste momente de dificultate socio-economică pe care o traversează România.

”De nenumărate ori am atras atenția asupra faptului că în ultimii ani Poliția Română a fost plasată, cu bună știință pe un făgaș care duce la blocaj instituțional și operativ.

Poliția Română are deja un deficit de personal de peste 25%. Eliminarea suplimentară a acestor polițiști va adânci un dezechilibru sistemic care pune în pericol siguranța publică. Este de remarcat și faptul că formarea profesională a acestor polițiști a presupus ani de muncă, resurse financiare și logistice uriașe din partea Statului Român, iar simpla renunțare la acești oameni ar însemna o risipă de neacceptat.

Pe acest considerent, lipsa măsurilor legislative urgente echivalează cu abandonarea responsabilității față de cetățeni și cu sacrificarea celor care, zilnic, își pun viața în pericol pentru menținerea ordinii publice. Pentru rezolvarea rapidă a acestei probleme există soluții multiple și variate, este nevoie însă, de asumare, responsabilitate și interes pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă instituția. Adică de tot ceea ce ,,top managerii” Poliției Române și ai MAI au dovedit că nu au”, arată sindicatul, care solicită încadrarea acestor polițiști pe perioadă nedeterminată.