Evenimentul sportiv „Be Healthy Fitness Festival” modifică, sâmbătă, traseele a nouă linii

176493 – 27092025 – Traseele liniilor 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor fi modificate temporar sâmbătă, 27.09.2025, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival”.

Din acest motiv, în intervalul menționat, traficul rutier va restricționat următoarele artere:

ȋntre orele 07:30-20:00 , pe Mircea Vodă , segmentul cuprins ȋntre Pasaj Mărăşeşti şi Bd. Unirii;

, pe , segmentul cuprins ȋntre orele 08:30-10:30 , pe Unirii , segmentul cuprins ȋntre Piaţa Unirii şi Piaţa Alba Iulia;

, pe , segmentul cuprins ȋntre orele 08:30-13:30, pe Unirii, segmentul cuprins ȋntre Bd. Mircea Vodă şi Str. Nerva Traian, sensul dinspre Bd. Mircea Vodă spre Str. Nerva Traian.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), liniile din zonele afectate de restricții vor fi modificate astfel:

Linia 70:

va funcționa cu troleibuze cu autonomie, între orele 08:30-10:30, pe traseul de bază între terminalul „Bd. Basarabia” şi intersecţia Str. Baba Novac/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşi, Str. Delea Veche, apoi traseul actual.

Linia 73:

va funcţiona, între orele 08:30-10:30, pe traseul de bază între terminalul „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ I.C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri‟.

Celălalt sens nu se modifică.

Linia 97:

va funcționa, între orele 08:30-10:30, pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Traian/ Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călărași, Piața Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Linia 104:

între orele 08:30-10:30 , va funcționa între terminalul „Complex Pantelimon” şi Piața Hurmuzachi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari, „Piaţa Operei”, cu ȋntoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Piața Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, apoi traseul actual.

între orele 10:30-13:30, va funcționa pe un traseu modificat pe sensul către terminalul „Complex Pantelimon‟ de la Piața Unirii, pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Piața Hurmuzachi, apoi traseul actual.

Celălalt sens nu se modifică.

După ora 13:30, linia 104 va reveni pe traseul de bază în ambele sensuri.

Linia 116:

va funcționa, între orele 08:30-10:30, pe traseul de bază între terminalul „Gara Progresul” şi Piața Unirii, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre terminalul „Piața Sfânta Vineri‟, de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I. C. Brătianu, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Celălalt sens nu se modifică.

Linia 117:

va funcționa, între orele 08:30-10:30, între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Celălalt sens nu se modifică.

Linia 123:

între orele 08:30-10:30, va funcționa pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual.

între orele 10:30-13:30, va funcționa pe un traseu modificat pe sensul „C.E.T. Sud Vitan”, de la Piața Unirii, pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Celălalt sens nu se modifică.

Linia 312:

va funcționa, ȋntre orele 07:30-20:00, pe traseul de bază între terminalul „Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, pȃnă la staţia „Piaţa Unirii 1”.

Celălat sens nu se modifică.

Linia 323:

va funcționa, ȋntre orele 07:30-20:00, pe traseul de bază între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărășești, apoi pe bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, până la stația „Piața Unirii 1”, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.