Executivul și-a asumat răspunderea pentru cinci pachete de reformă

176269 – 01092025 – Cinci pachete de legi, cele aprobate deja şi de partidele din coaliţie, au fost asumate de premierul Ilie Bolojan în faţa Parlamentului. Sunt reforme necesare, discutate mult, până în ultimul moment de miniştri şi liderii partidelor din Coaliţie. Urmează noile etape din procedura de asumare a răspunderii. Legile nu vor mai fi amendate şi votate. Toate vor fi aprobate dacă guvernul nu este demis în urma unei moţiuni de cenzură a opoziţiei. Reformele vizează pensiile magistraţilor, sistemul de sănătate, companiile publice, măsuri pentru administraţie şi impozite locale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru ‘‘lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani.El și-a exprimat convingerea că, spre jumătatea anului următor, s-ar putea constata o corecție a situației financiare.

‘‘Știu că nu este un pachet legislativ perfect, dar este începutul reașezării statului român pe baze de corectitudine și respect pentru români. Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii. Taie sinecuri și aduce respect pentru oameni și dreptate. Într-un cuvânt, un stat mai corect cu românii. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a dezechilibra din nou economia, o vom face. Cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție de curs. De acolo există perspective de creștere’‘, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că va continua să le spună oamenilor adevărul, fără să ”cosmetizeze realitatea” și că nu va ”vinde iluzii și speranțe deșarte”. Șeful Executivului a declarat că statul român este, în multe locuri, ”plin de nedreptăți”: privilegii, excepții, risipă și sinecuri.

”Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele. Alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false, ca să încaseze mai mult. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră: aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu. De aceea, vă rog să susțineți întregul pachet de reforme și toate proiectele pentru care astăzi ne angajăm răspunderea Guvernului în fața Parlamentului”, a mai spus Bolojan.

Premierul a adăugat că reforma vizează trei direcții: ordine în finanțele țării, buna guvernare și respectul pentru cetățeni.

Prim-ministrul a arătat că primul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, adoptat în urmă cu o lună și jumătate, a inclus ‘‘măsuri nepopulare, dar necesare’‘ și le-a mulțumit românilor pentru ”răbdare și încredere”, pentru faptul că au înțeles situația în care se află România și ”nevoia unor măsuri radicale, rapide”. Sursa:tvrinfo