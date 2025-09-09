FACIAS cere clarificări de la MAE

176323 – 09092025 – Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) îi solicită ministrului Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, să clarifice urgent modul în care Ambasada României din Tunisia s-a implicat în sprijinirea a doi cetățeni români răniți într-un accident rutier.

Solicitarea vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, la 1 septembrie 2025, potrivit cărora doi români au fost loviți pe o trecere de pietoni de un șofer care a fugit de la locul accidentului, iar autoritățile tunisiene i-au obligat să-și plătească integral costurile de spitalizare. Mai grav, potrivit acestora, este faptul că Ambasada României în Tunisia ar fi refuzat să le acorde asistență consulară la care aveau dreptul.

Drept urmare, FACIAS solicită MAE să clarifice măsurile care au fost dispuse pentru sprijinirea cetățenilor români victime în accidentul din Tunisia și care este poziția oficială a instituției față de refuzul Ambasadei de a acorda ajutor consular.

Tunisia este o destinație de vacanță aleasă de numeroși turiști români, iar FACIAS consideră că lipsa de reacție a autorităților române într-un caz atât de grav ridică întrebări serioase despre capacitatea statului de a-și proteja cetățenii în străinătate.