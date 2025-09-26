Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor cere CJ-urilor să se implice activ în programele de sterilizare a câinilor fără stăpân

176481 – 26092025 – De 25 de ani, cu puține excepții, România abordează problema câinilor fără stăpân printr-o practică brutală și ineficientă – capturare și eutanasiere- şi cu rezultate zero.

Un studiu realizat de FNPA – Federația Națională pentru Protecția Animalelor, împreună cu PETA -People for the Ethical Treatment of Animals- Germania, estimează că, în periada 2001 -2021, în România au fost capturați peste 2,2 milioane de câini. Dintre aceștia, 1,03 milioane au fost eutanasiați sau au murit în adăposturi din cauza condițiilor. În tot acest timp, primăriile din România par să fi alocat pentru această problemă aproximativ 750 de milioane de euro.

„România, prin Legea nr. 60/2004, a ratificat Convenția Europeană pentru Protecția Animalelor de Companie, care impune sterilizarea ca mijloc de reducere a numărului de animale fără stăpân. Eutanasia, folosită ca metodă de gestionare, cum din nefericire s-a întâmplat și încă se întâmplă în România, a fost mereu și rămâne contrară acestor prevederi”, precizează un comunicat al federației.

Deși încă din 2013 primăriile au avut posibilitatea legală de a subvenționa sterilizările câinilor cu stăpân, majoritatea au ales să continue o metodă depășită, extrem de costisitoare, dovedit ineficientă și indiscutabil barbară – capturarea, cazarea în condiții de lagăr şi eutanasierea. Mai mult, din 2023, și consiliile județene au această posibilitate – însă doar câteva au aplicat această prevedere legislativă.

FNPA salută demersul ANSVSA de a transmite Uniuni Naționale a Consiliilor Județenea a unei adrese prin care se cere sprijinul CJ-urilor pentru programele de sterilizare, în special la comune.