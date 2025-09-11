FMI vrea să știe cum suportă românii facturile foarte mari la energie electrică

176346 – 11092025 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit cu delegația FMI, aflată în România în cadrul vizitelor pe care această organizație le desfășoară în fiecare an. Ministrul spune că întâlnirea a fost ”consistentă” și a vizat politicile în domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României.

Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea Economiei, dar și despre modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți.

Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat cel mai mare preț până la 1 iulie. Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă. În acest sens, integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și pentru scăderea prețurilor la energie, a spus Ivan.