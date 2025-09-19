Acasă Economie Formular unic de contact la Hidroelectrica

Formular unic de contact la Hidroelectrica

 176414 – 19092025 – Pentru simplificarea interacțiunii cu clienții, Hidroelectrica lansează un formularul unic de contact, o singură modalitate de contact pentru toate tipurile de solicitări.

Prin acest formular online, pot fi transmise, într-un singur loc, sesizări, cereri de contractare, modificări contractuale și alte tipuri de solicitări, iar petiționarii primesc automat pe email dovada înregistrării cererii.

În funcție de complexitatea cererilor, termenul maxim de răspuns este de 20 de zile lucrătoare, precizează compania.

