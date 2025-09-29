Forumul de securitate de la Varșovia: România, partener ferm pentru securitatea europeană

176509 – 29092025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, participă, în perioada 29-30 septembrie, la Forumul de securitate de la Varșovia.

În data de 29 septembrie, oficialul român a susținut o intervenție în cadrul panelului Peace through strength: What is Europe’s Hard Power? alături de omologul polon, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării norvegian, Tore O. Sandvik, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska și vice-președintele executiv al AIRBUS, Wouter van Wersch.

În cadrul intervenției și a dezbaterilor, Ionuț Moșteanu a reiterat importanța consolidării Flancului Estic într-o manieră unitară, în special în contextul amplificării incursiunilor Federației Ruse cu drone și aeronave, în spațiul aerian Aliat. Totodată, a salutat inițiativa recentă la nivelul NATO – Operația Eastern Sentry, menționând totodată necesitatea ca inițiativele lansate ulterior la nivelul Uniunii Europene, precum Eastern Flank Watch, să fie complementare și sincronizate cu cele aliate.

De asemenea, ministrul apărării naționale a prezentat stadiul celor mai recente dezvoltări, la nivel național, privind revizuirea și adaptarea cadrului legal și procedural pentru angajarea dronelor și avioanelor militare cu pilot, care încalcă spațiul aerian național.