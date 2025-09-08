Fost șef adjunct al SIS Moldova, reținut pentru că a vândut secrete despre România pentru KGB Belarus

176322 – 08092025 – În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 8 septembrie 2025, procurorii DIICOT au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, anunță SRI.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB din Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul s-a întâlnit de două ori la Budapesta (Ungaria), cu ofițeri de informații din KGB Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Potrivit NewsWeek este vorba de fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, numit în această funcție în 2016 de fostul președinte Nicolae Timofti.