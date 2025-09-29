Generalul Gheorghiță Vlad a discutat cu omologii spaniol și american despre operațiunea „Eastern Sentry”

176502 – 29092025 – Cea mai înaltă autoritate militară a NATO, Comitetul Militar, formată din cei 32 de șefi ai apărării alianței, împreună cu comandanții strategici, s-a reunit la Riga (Letonia) în zilele de 26 și 27 septembrie 2025 pentru a discuta despre evoluțiile militare din cadrul alianței, în special în fața amenințărilor din ce în ce mai îngrijorătoare pentru securitatea euro-atlantică, și având în vedere deciziile luate la summitul NATO de la Haga, din iunie 2025.

Lucrările au fost conduse de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO. La eveniment au participat, de asemenea, generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, și amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare.

România a fost reprezentată de Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a prezentat Comitetului cele mai recente date privind statutul operațiunilor, misiunilor, exercițiilor și planurilor regionale de consolidare a posturii de descurajare și apărare a Alianței împotriva amenințărilor la adresa NATO, venite în special din partea Rusiei.

În cea de-a doua sesiune, pornind de la solicitările urgente ale liderilor aliați formulate la summitul din iunie, amiralul Pierre Vandier a analizat cu șefii apărării progresul procesului de planificare a apărării NATO, evaluând necesitatea adoptării rapide a noilor tehnologii, pentru a îmbunătăți capacitatea, interoperabilitatea și baza industrială a apărării.

Având în vedere intensificarea comportamentelor agresive hibride, Comitetul militar s-a pronunțat pentru o abordare eficientă într-un scenariu de securitate degradat.

„Fiecare amenințare la adresa NATO, în aer, la sol și pe mare, va primi un răspuns hotărât și proporțional. Suntem gata!”, a declarat amiralul referindu-se la recentele încălcări ale spațiului aerian al statelor NATO.

”Nu căutăm confruntarea, dar nu vom ezita să întreprindem acțiuni considerate necesare pentru apărarea noastră colectivă”, a mai afirmat oficialul NATO.

Comitetul militar NATO se întâlnește cu șefii de apărare de două ori pe an la sediul central de la Bruxelles și, o dată pe an, are o conferință co-organizată și găzduită de un stat membru aliat.

Următoarea întâlnire plenară este programată pentru ianuarie 2026, la Bruxelles.

În marja evenimentului, șeful român al apărării a avut întrevederi bilaterale cu omologul spaniol, amiralul Teodoro López Calderón, și cu omologul american, generalul Dan Caine. Discuțiile au vizat importanța noii operații NATO „Eastern Sentry”, ca parte a măsurilor de reacție la incidentele din spațiul aerian aliat de pe Flancul Estic, precum și necesitatea adaptării cadrului legislativ național pentru a crea o bază solidă de acțiune în situații similare. În acest context, șefii apărării au subliniat importanța adaptării rapide a capabilităților, prin integrarea tehnologiilor emergente și scurtarea timpului necesar desfășurării operațiunilor.