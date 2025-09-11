176350 – 11092025 – Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice”. Acesta este un instrument care aduce informații utile referitoare la modul în care cetățenii ar trebui să acționeze în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, pentru o perioadă mai îndelungată. Materialul conține recomandări privind comportamentul pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl adopte înainte, în timpul unei pene majore de curent sau după reluarea alimentării cu energie electrică.

Chiar dacă în România nu se anticipează o situație de avarie majoră la rețeaua de electricitate, astfel de evenimente pot apărea oricând din diverse cauze, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente și ploi torențiale provocatoare de inundații. Până la remedierea situației, o conduită corespunzătoare, dar și un minim de pregătire în avans pot ajuta mai ușor la depășirea momentelor dificile care pot decurge din lipsa alimentării cu energie.

Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice încurajează pregătirea unui rucsac de urgență, care ar trebui să existe în fiecare locuință. Accesând platforma națională Fiipregatit.ro pot fi regăsite informații despre ceea ce conține rucsacul de urgență (https://fiipregatit.ro/pregateste-te/rucsacul-de-urgenta-2#despre-7).

În timpul unei întreruperi pentru o perioadă mai îndelungată a alimentării cu energie electrică este important să ne informăm din surse oficiale, de aceea ascultarea unui post de radio este foarte utilă. Este recomandată păstrarea unui întrerupător de lumină aprins pentru a afla când revine energia electrică, în timp ce deconectăm de la priză toate aparatele electrocasnice pentru a preîntâmpina defectarea lor din cauza fluctuațiilor de energie. Trebuie să verificăm dacă rudele și vecinii au nevoie de asistență, mai ales dacă sunt în vârstă sau au probleme medicale. De asemenea, sunt de evitat călătoriile inutile. O atenție sporită va fi acordată creării unui microclimat protector, prin metode specifice anotimpurilor iarnă-vară, protecției împotriva frigului sau căldurii excesive, păstrării alimentelor și igienei corporale. Un contact permanent cu cei din jur poate alunga sentimentele de deprimare și poate oferi o perspectivă sănătoasă asupra situațiilor de criză.

Întotdeauna, după o pană de curent majoră trebuie să permitem sistemului electric să se stabilizeze, înainte de a reconecta aparatele electrice. Este interzisă apropierea de zonele unde au căzut cabluri electrice și trebuie anunțate autoritățile despre aceste situații. Este necesară o evaluare a stării alimentelor și medicamentelor, care nu au putut fi refrigerate. De asemenea, recomandăm să urmați instrucțiunile autorităților privind alimentarea cu apă potabilă a localității. Nu uitați să refaceți rucsacul de urgență după fiecare utilizare, pentru a fi pregătit oricând va fi nevoie de el.

„Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru. În acest sens, am dezvoltat alături de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă un ghid esențial pentru situația unei întreruperi prelungite a curentului electric. Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des.”, a declarat secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat.

„Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din Europa și nu numai din cursul acestui an i-au determinat pe mulți dintre noi să se întrebe cum să acționeze într-o astfel de situație. Am adunat în acest ghid o serie de recomandări cu privire la acțiunile pe care trebuie să le întreprindem în cazul unei pene majore de curent, dar și la un kit extrem de folositor pentru a fi pregătiți în eventualitatea producerii unei astfel de situații, pentru că o comunitate puternică este o comunitate pregătită să facă față oricărei situații neprevăzute. Ne bucurăm că membrii Asociației Energia Inteligentă au făcut parte din echipa care a elaborat acest ghid și vom continua să aducem în atenția publicului larg informații relevante privind modul în care trebuie să reacționăm în situații neprevăzute, prin proiectele pe care le derulăm în acest sens” a declarat Monica David, președinte Asociația Energia Inteligentă.

Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice se regăsește pe Platforma Națională fiipregatit.ro (https://fiipregatit.ro/ghiduri/avarie-majora-la-reteaua-de-transport-si-distribuie-a-energiei-electrice-cauze-47-101#cauze-generatoare-de-avarii-majore-la-reteaua-de-transport-sau-distribuie-a-energiei-electrice-341) și pe pagina dedicată proiectului „Zilele Prevenirii Dezastrelor” de pe site-ul Asociației Energia Inteligentă.