Grevă în sectorul transportului aerian în Italia

176461 – 24092025 – După ieșirea masivă în stradă a sute de mii de manifestanți pentru susținerea statului pelestinian, guvernul de la Roma se pregătește să înfrunte o grevă generală în mai multe sectoare de activitate. În acest context, MAE român atenționează că vineri, 26 septembrie, în întreaga Italie este anunțată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.

Sunt posibile perturbări majore privind circulația aeriană, cu anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută. Sunt asigurate zborurile naționale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate.

De asemenea, în intervalele orare 07:00-10:00 respectiv 18:00-21:00, zborurile programate ar trebui să fie operate conform programărilor.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor și pe cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Se recomandă consultarea paginilor web: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.