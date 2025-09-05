Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru modificarea Codului Silvic

176303 – 05092025 – Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ordonanța de Urgență pentru modificarea art. 32 alin.(2) din Legea nr.331/2024 privind Codul Silvic și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare

„Articol unic. – La articolul 32 din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 7 din 9 ianuarie 2025, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Măsurile de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității.”

Adoptarea acestei ordonanțe de urgență a fost necesară având în vedere obligațiile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, respectiv implementarea activităților din Componenta C2 – Pădurea și protecția biodiversității – Reforma 1. Aceasta se referă la reformarea sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin: dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente, modificarea și completarea legislației actuale în domeniul forestier, „menite să raționalizeze cadrul juridic, să combată exploatarea forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor”.

Așadar, adoptarea actului normativ este o acțiune indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României.

„Este o modificare absolut necesară, care contribuie la reformarea domeniului silvic, respectiv a Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva. Trebuie să acționăm! Nu vrem să ratăm și alte ținte din PNRR, nu vrem să mai pierdem finanțări pentru investiții într-un mediu mai curat, mai rezilient, în sănătatea noastră, practic. Pe de altă parte, reformarea Romsilva este necesară, am început acest proces, este unul absolut transparent. Vom eficientiza activitatea, vor fi mai puțini directori, mai puține direcții silvice și, așa cum am spus, mai mulți oameni pe teren, în pădure, acolo unde este locul silvicultorilor!”, a spus ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Modificarea propusă prin acest act normativ creează temeiul pentru organizarea și funcționarea, precum și reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Totodată, se creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva.