Guvernul merge mai departe

176314 – 08092025 – Opoziția din Parlamentul României a suferit cea mai grea înfrângere de până acum, după ce duminică, 7 septembrie, toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului au fost respinse.

De altfel, reprezentanții AUR, POT și SOS România se așteptau la această înfrângere, dar au vrut să pluseze din nou în rândul propriului electorat, demonstrând că au activitate în Parlament.

Reprezentanții celor trei partide, la inițiativa liderului AUR, George Simion, au vrut să împingă votul pentru data de 8 septembrie, zi în care sunt programate mai multe acțiuni de protest în stradă, odată cu începerea noului an școlar. Inițial, opoziția nu a vrut să intre în sală, crezând că reprezentanții coaliției de guvernare nu vor fi prezeni și nu vor asigura cvorumul necesar. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar ședința s-a desfășurat ore bune, moțiunile de cenzură fiind respinse una câte una.

Dacă vor trece și de Curtea Constituțională, măsurile vor intra în vigoare.

Guvernul şi-a angajat luni, 1 septembrie, răspunderea pentru cinci proiecte de lege: pensiile magistraţilor, reforma în sănătate, companiile de stat, autorităţile de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM) şi pachetul de fiscalitate-insolvenţă. Singurul proiect pe care Opoziţia nu l-a atacat prin moţiune a fost cel referitor la pensiile magistraţilor, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a contestat la Curtea Constituţională.