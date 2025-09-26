Guvernul monitorizează și protejează interesale statului în cazul fostului Sidex Galați

176479 – 26092025 – Prima întâlnire a Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. a analizat, la Palatul Victoria, situația economico-financiară și juridică a celor două societăți, din perspectiva obligațiilor financiare și a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum și din punct de vedere social.

Sub coordonarea vicepremierului Marian Neacșu, au fost analizate posibilele soluții pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, pentru continuarea activității de producție, precum și pentru atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

Cele două firme din Galați, parte din multinaționala GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, au cerut în această lună intrarea în concordat preventiv, pentru prevenirea insolvenței.

Procedura concordatului preventiv este una de salvgardare, prin care debitorii aflați în stare de dificultate financiară, dar nu de insolvență, pot ajunge la un acord formal cu creditorii lor cu privire la plata datoriilor, și prin care pot asigura continuitatea și viabilitatea activității, astfel încât să fie capabili să își achite datoriile și să își continue operațiunile economice.

În 2024, Liberty Tubular Products Galați SA a înregistrat prima pierdere din ultimii 13 ani, cu un rezultat negativ de aproape 5,6 milioane lei, la un rulaj de peste 142 milioane lei. Precedenta fusese în 2011 (2,96 milioane lei), potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Anul trecut numărul mediu de salariați s-a redus cu aproape două treimi, de la 150 la 52 de persoane, iar datoriile totale au crescut de 9,3 ori, de la 26,19 la 244,19 milioane lei. Pe rolul instanței de judecată se află în prezent 2 solicitări de intrare în insolvență a Liberty Tubular Products Galați depuse de creditori, cu termene de judecată stabilite pentru luna noiembrie.

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv în martie, iar luna aceasta i-a fost omologat planul de restructurare. Acesta prevede plata în proporție de 100% a creanțelor garantate, salariale, bugetare și a celor ale creditorilor indispensabili, precum și un grad de îndestulare de 25% pentru creditorii chirografari, care poate ajunge și la peste 50%, dacă indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimările avute în vedere la redactarea documentului. Totalul datoriilor combinatului se ridică la aproape 4,7 miliarde lei. Liberty Galați a încheiat ultimii 3 ani cu pierderi masive, de 821,5 milioane lei în 2022, 2,24 miliarde lei în 2023 și 1,61 miliarde lei în 2024.