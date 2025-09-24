Guvernul nu pare interesat de problema copiilor români ”confiscați”, din diverse motive, în afara granițelor

176459 – 24092025 – Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, din data de 23 septembrie 2025, a fost suspendată pentru că instituțiile guvernamentale invitate (MAE, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției și DRP) nu au trimis reprezentanți la nivel de decizie (miniștri sau secretari de stat), ci directori și consilieri, care nu au reprezentativitatea și puterea de decizie necesare.

Tema ședinței era dedicată unei probleme dramatice: situația copiilor români aflați în proceduri de plasament sau instituționalizare peste hotare și protejarea drepturilor copiilor cetățeni români în străinătate.

”Realitatea actuală arată că un număr semnificativ de copii români se confruntă cu situații dificile în afara granițelor, fiind expuși riscurilor. Până în prezent, vorbim de zeci de copii români confiscați de autoritățile din Germania, Norvegia, Austria, Finlanda, Danemarca și Marea Britanie, care au profitat de orice abatere de la regulile absurde impuse în statele respective.

În lipsa unui cadru legislativ clar și coerent, care să delimiteze rolul și sfera de intervenție a statului român, există riscul apariției unor interpretări divergente, ceea ce poate afecta negativ eficiența protecției necesare pentru acești minori.

Este nevoie de mai mult decât de declarații de complezență! Este nevoie de măsuri”, se arată în comunicatul de presă al Comisiei.

Deputatul Mircea Roșca, președintele comisiei, arată că România trebuie să își protejeze copiii prin mecanisme clare de cooperare internațională și printr-o implicare activă a instituțiilor responsabile, prin acorduri bilaterale mai ferme, o monitorizare reală a situației copiilor instituționalizați în străinătate și prin sprijin juridic constant pentru familiile românești implicate în astfel de cazuri.

O nouă ședință pe această temă va avea loc peste două săptămâni.