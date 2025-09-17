Guvernul se alături și anul acesta campaniei de conștientizare a afecțiunilor mitocondriale

176399 – 17092025 – Guvernul României continuă și în acest an să fie alături de persoanele afectate de bolile mitocondriale și de familiile lor, sprijinind campania națională dedicată creșterii gradului de conștientizare asupra acestor afecțiuni rare. În această seară, 17 septembrie, începând cu ora 20:00, Palatul Victoria va fi iluminat în verde – culoarea ce simbolizează energia fragilă, dar prețioasă, pe care bolile mitocondriale o afectează.

Campania națională se derulează sub umbrela Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale, care se desfășoară între 15-21 septembrie 2025 (Mitochondrial Disease Awareness Week) și include două campanii majore: „Leigh Syndrome Awareness Day”, pe 17 septembrie și „Light Up For Mito”, pe 20 septembrie.

Bolile mitocondriale afectează, la nivel global, 1 din 5000 de persoane și reprezintă un grup de tulburări cauzate de disfuncția lanțului respirator mitocondrial. Mitocondriile sunt responsabile pentru generarea a peste 90% din energia necesară organismului pentru susținerea funcțiilor vitale și a dezvoltării.

Printre aceste boli, Sindromul Leigh este cea mai frecventă formă mitocondrială întâlnită în rândul copiilor, cu o incidență de 1 la 40.000. Simptomele apar, de cele mai multe ori, între 2 luni și 3 ani. Această afecțiune este o tulburare neurometabolică, multisistemică și neurodegenerativă severă și un tip de boală mitocondrială primară, ce afectează persoane din întreaga lume și este cauzată de peste 110 de mutații genetice în ADN-ul nuclear și cel mitocondrial care pot provoca acest sindrom.

Campania a fost inițiată la nivel internaţional în 2024 de Cure Mito Fundation și este organizată în România de Asociația Prietenii Lui Ștefi, o organizație neguvernamentală și non-profit, înființată în luna mai 2018 de părinții unui copil diagnosticat cu Sindromul Leigh.