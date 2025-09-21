Iaşiul este judeţul cu cea mai tânără populație, potrivit INS

176431 – 21092025 – Iaşiul a redevenit cel mai tânăr judeţ din România. Aşa arată datele provizorii ale Institutului Naţional de Statistică pentru anul 2024. Cu o medie de vârstă a populaţiei de 39 de ani și o lună, Iaşiul a reuşit să devanseze judeţul Ilfov, care timp de 2 ani s-a aflat pe prima pozitie. La polul opus sunt Hunedoara, Vâlcea şi Teleorman, unde media de vârstă a locuitorilor e mai mare.

Iașiul este un mare centru universitar, ceea ce a ajutat municipiul în clasamentul tinereții, spun specialiștii. Tineri din toate județele Moldovei se stabilesc acolo datorită oportunităților de studiu, dar și ofertei de locuri de muncă.

Specialiștii atrag atenția că o populație tânără nu înseamnă neapărat și o natalitate ridicată.

Despre Iași, locuitorii lui spun că e un oraș frumos și sigur.

În 2022 și 2023, Ilfov s-a clasat primul loc. Acum a ajuns pe al doilea, cu o vârstă medie a populației de 39 de ani și 3 luni. E urmat de județele Suceava și Bistrița Năsăud.

La polul opus, este Teleorman, unde vârsta medie depășește cu 7 luni pragul de 46 de ani. La finalului clasamentului se ma află și județele Vâlcea și Hunedoara.

Datele Institutului Național de Statistică se referă la populația rezidentă la 1 iulie 2024. Aici sunt incluși români, străini și chiar persoane fără cetățenie. Astfel, vârsta medie a populației rezidente arată cine trăiește cu adevărat în județ și cum arată comunitatea în termeni de tinerețe și experiență. Sursa:tvrinfo